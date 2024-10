O espetáculo do comediante brasileiro Fábio Porchat esgotou as duas sessões de hoje no Teatro Municipal Baltazar Dias.

No formato stand-up, as “Histórias do Porchat” mobilizaram o público madeirense, tanto para a sessão das 18h00, como para a das 20h30, o que de, de acordo com uma nota de imprensa do teatro, confirma “o entusiasmo do público em torno deste evento, que faz parte da digressão do artista por Portugal”.

“Este espetáculo, recomendado para maiores de 16 anos, faz parte da terceira visita consecutiva de Fábio Porchat ao País, trazendo um repertório irresistível de histórias e momentos que garantiram risos e diversão. A adesão do público reflete o sucesso contínuo do humorista junto da plateia portuguesa”, acrescenta a nota de imprensa.

Refira-se que a realização deste espetáculo contou com o apoio da Câmara Municipal do Funchal. “Iniciativas como esta são fundamentais para dinamizar a oferta cultural e trazer ao público funchalense artistas de renome internacional, contribuindo para o enriquecimento da vida cultural local e para a promoção do Funchal como destino de referência no circuito de grandes eventos”, justifica a nota enviada às redações.