Bom dia! É quinta-feira!

* A reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz, vai começar às 9h00, no Salão Nobre do Edifício Paços do Concelho, com 4 pontos em agenda para apreciação e votação.

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião, estão previstas para as 12h00.

* O Representante da República para a RAM, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto recebe pelas 10h00, no Palácio de São Lourenço, para a apresentação de cumprimentos, o Comandante do navio da marinha francesa “Beautemps-Beaupré”, Dimitri Bertheau.

* O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, vai estar presente às 17h00, na cerimónia de abertura da clínica de Medicina Estética “Space Age”, à Rua do Bispo.

* Pelas 18h00, promove-se a Abertura da Temporada Artística 2024/2025, no Teatro Municipal Baltazar Dias, com a presença da presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra. Será apresentada a programação do TMBD para os próximos seis meses.

* A Câmara Municipal de Machico e o Projeto Ruído apresentam publicamente um mural alusivo aos 50 anos do 25 de Abril, no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. A sessão será hoje pelas 19h00, na Casa da Música, em Machico.