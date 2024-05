Calhau Beach Club

Saccharum

O Calhau Beach Club enche-se de animação e sabores, com novas estreias:

Tropical Beats

24.05.2024 | sexta-feira

16:00 – 20:00

Animação ao som do Dj Peete Moss

25.05.2024 | sábado

16:00 – 20:00

Animação ao som do Dj Pita

26.05.2024 | domingo

16:00 – 20:00

Animação ao som do Dj Nelson Caires

24 a 26.05.2024| sexta a domingo

18:30

Jantar junto ao mar, assistir a um dos pores do sol mais apetecíveis da ilha num conceito de mesa partilhada e deliciar-se com produtos autênticos e sustentáveis vai ser possível com os jantares Fire Pit. A nova experiência gastronómica do Saccharum no Calhau Beach Club promete surpreender e cativar todos os sentidos.

A partir de 24 de maio, as sextas, sábados e domingos serão dedicadas a uma das experiências que já conquistou muitos adeptos no Terreiro, restaurante onde a Savoy Signature lançou este conceito em 2022.

Os comensais assistirão ao live cooking comandado pelo chef, que confecionará no fogo os ingredientes cultivados na fazenda da Meia Légua, um terreno na Ribeira Brava onde a Savoy Signature produz diversos alimentos biológicos e sustentáveis.

Para mais informações e reservas: +351 291 820 800 | saccharum@savoysignature.com

Terreiro

Savoy Palace

25.05.2024 | sábado

A quarta edição do Terreiro a Copo regressa aos jardins do Terreiro no Savoy Palace, no próximo dia 25 de maio, sábado, convidando à degustação de uma seleção dos melhores vinhos portugueses.

Este é um evento realizado em parceria com a COPO, um dos distribuidores dos produtores nacionais de vinho no mercado regional. Este ano, o Terreiro a Copo contará com cerca de 20 produtores nacionais - que estarão presentes no evento e darão a provar vinhos aprimorados, incluindo recentes lançamentos e os clássicos, numa viagem de Norte a Sul do país, passando pelas ilhas.

Os jardins do Terreiro serão novamente o ponto de encontro de alguns dos mais conceituados nomes do mercado vinhateiro português, numa tarde que se espera de prazer e encanto madeirenses, que só a ilha consegue proporcionar. Como habitualmente, a iniciativa contará com dois momentos distintos: o primeiro dedicado a profissionais da área, entre as 11h30 e as 13h30. Depois, será a vez de proporcionar a experiência das provas de vinhos ao público em geral, com arranque a partir das 15h30 até às 20h00.

24 e 25.05.2024 | sexta-feira e sábado

Até 28 de setembro, os jardins do Terreiro no Savoy Palace recebem os jantares Terreiro Fire Pit, todas as sextas e sábados e vésperas de feriados, às 20h. O restaurante Terreiro oferece uma experiência gastronómica ao ar livre que promete tornar ainda mais quentes as noites madeirenses. Tudo acontece em torno do braseiro, elemento-chave que recria ambientes ancestrais onde todos se uniam à volta do fogo para conviver, partilhar histórias e desfrutar de momentos memoráveis.

Sob a latada e junto ao Fire Pit, ficam dispostas as mesas e cadeiras para que os comensais testemunhem a mestria do chef a comandar toda esta experiência, preparando uma seleção de alimentos sobre a lenha.

Para mais informações e reservas: +351 930 481 291 | fb.callcentre@savoysignature.com

Piano Galley Lounge

Royal Savoy

24.05.2024 | sexta-feira

19:00

O Royal Savoy volta a abrir portas para trazer um evento gastronómico cheio de movimento. Num jantar composto de 4 momentos, os convidados poderão presenciar as mais bonitas danças de salão além de se juntar à pista de dança.

Para mais informações e reservas: 291 213 500 | royal@savoysignature.com

Galáxia Skyfood

Savoy Palace

24.05.2024 | sexta-feira

20:30 – 23:00

Animação ao vivo com Dj Nelson Caires

25.05.2024 | sábado

20:30 – 23:00

Animação ao vivo com Dj Mastergroove

Cloud Bar

NEXT

24.05.2024 | sexta-feira

21:00 – 23:30

Animação ao som do Dj Mastergroove

25.05.2024 | sábado

21:00 – 23:30

Animação ao som do Dj Nelson Caires

26.05.2024 | domingo

21:00 – 23:30

Animação ao som do Dj Mastergroove

Arraial da Imperatriz

24.05.2024 | sexta-feira

20:00 – 21:45

Música ao vivo com Leo Alessandri