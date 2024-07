Bom dia!

- Arranca às 9h00, na Assembleia Legislativa da Madeira, a apreciação do “Programa de Governo da Região Autónoma da Madeira 2024-2028”.

- A reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz começa às 9h00, no salão nobre do edifício da autarquia.

- A reunião semanal do executivo da Câmara Municipal do Funchal tem início às 9h30, no edifico do Município. As declarações finais estão agendadas para as 12h00.

- A Junta de Freguesia do Jardim da Serra comemora o seu XXVIII aniversário em dois momentos. Às 17h00, uma missa solene na igreja paroquial de São Tiago. A cerimónia oficial vai decorrer na Sala Polivalente no Centro Cívico do Jardim da Serra, às 18h00.

- No primeiro dia do Funchal Jazz Festival, no Parque de Santa Catarina, o Palco Principal recebe, às 21h30, o Madeira Jazz Collective. O segundo concerto da noite, às 23h00, está a cargo do conceituado Vijay Iyer Trio.