Bom dia!

- Pelas 9h30, no auditório da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, ocorre a sessão de abertura do Encontro Cibersegurança & Proteção de Dados, com a presença do Secretário Regional de Educação.

- A Associação de Doenças Neuro-Músculo-Esqueléticas realiza, a partir das 9h30, o simpósio “Rota da Saúde”, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

- Pelas 11h00, tem lugar a audição parlamentar ao Secretário Regional das Finanças, sobre o “Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2025” e a “Proposta do Plano e Programa de Investimento e Despesas de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira para 2025 – PIDDAR 2025”, na 1.ª Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Finanças.

- Às 11h30, reúne a 1.ª Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Finanças, para uma audição parlamentar à Secretária-Geral da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

- O Circo Mundial está de regresso à cidade do Funchal, no Cais 8. Esta tarde, às 15h00, há uma sessão de antestreia solidário.

- O lançamento do livro “Peregrinações e Migrações” do bispo emérito, D. Teodoro Faria, está agendado para as 18h00, na Igreja do Colégio.

- Pelas 18h00, a exposição intitulada “Atlas do Planeamento” é inaugurada na Casa da Cultura de Santa Cruz | Quinta do Revoredo.

- Na Universidade da Madeira, Campus da Penteada, sala do Senado, às 18h00, é apresentado o livro “Escrito a Pedra e Ínsulas ...Entre Funchal e Veneza” de Irene Lucília Andrade.

- Na Ponta do Sol, a “Vila Natal” e as luzes de Natal dão início às celebrações natalinas a partir das 19h00. Os Seca Pipas atuam às 19h30.

- Esta é a Noite de Serenatas no âmbito da XXIX Edição do ETUMa – Festival de Tunas Universitárias da Madeira, às 20h30, no Edifício da Reitoria da Universidade da Madeira, com entrada gratuita.

- No Pavilhão do CDR Prazeres, às 21h00, acontece, com a artista AUREA em conjunto com a Orquestra Clássica da Madeira um Concerto de Natal memorável. De referir que a entrada é livre e gratuita, mas limitada à lotação do espaço, informa a Câmara Municipal da Calheta, entidade organizadora do evento.

- Vai decorrer no Salão Paroquial do Imaculado Coração de Maria, a partir das 21h30, a gala do 69.º aniversário da freguesia do Imaculado Coração de Maria.