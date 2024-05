Bom dia! É sexta-feira!

* O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, participa na sessão de abertura da Ação de Sensibilização do Plano Operacional de Combate a Incêndios Rurais (POCIR) e Apresentação do Plano para 2024, pelas 9h30, nas instalações do Serviço Regional de Proteção Civil.

* Museu Etnográfico da Madeira celebra Dia da Criança com jogos tradicionais. No jardim do museu, entre as 10h00 e as 12h30, será desenvolvida uma atividade lúdica com entrada livre, através da qual o MEM procurará dar a conhecer alguns brinquedos de produção industrial ou artesanal, mas também jogos, que foram desaparecendo do nosso quotidiano, mas que fazem parte do nosso património cultural material e imaterial.

* A Câmara Municipal do Funchal, através da Divisão de Educação, assinala o Dia Mundial da Criança, hoje pelas 15h00, com o projeto “Praça dos Sabores” e com a atuação de Isabela Andrade, a interpretar a canção vencedora do Festival da Canção Infantil da Madeira 2024, “Um Mundo Melhor”. A celebração é dirigida às crianças da educação pré-escolar e aos alunos do 1º ciclo das escolas do Funchal, e terá lugar no Auditório do Jardim Municipal do Funchal.

* Decorre hoje pelas 17h00, no Museu de Imprensa da Madeira, a apresentação dos principais resultados da atualização do Diagnóstico Social do Concelho de Câmara de Lobos. Este documento estratégico, cuja primeira versão data de 2016, permitirá conhecer profundamente as transformações operadas no território nos últimos seis anos e identificar novas necessidades de intervenção.

* As Festas da Sé vão animar o coração da cidade do Funchal entre hoje e domingo, 9 de junho, entre a Praça do Município e a Sé, num programa que reserva perto de 40 atuações que envolvem cerca de 200 participantes e 22 grupos. As Festas da Sé vão percorrer as principais artérias do centro da cidade, nomeadamente a Rua dos Ferreiros, Rua do Bispo, Rua da Queimada de Cima e Rua da Queimada de Baixo, Rua João Tavira, Largo do Chafariz, propagando-se também para a Travessa do Forno e Rua do Aljube. A abertura acontece hoje às 17h30.

* A exposição intitulada “UNDER THE WATER” da artista plástica nipónica Hanamaro Chaki, será inaugurada pelas 18h00, na sala de exposições temporárias do Solar do Ribeirinho, em Machico, e estará patente ao público até 31 de julho.

* O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro e a FNAC Madeira promovem hoje a Palestra “Dia Mundial sem Tabaco”, a ter lugar pelas 18h00, na FNAC, no Madeira Shopping.

* Pelas 19h00, o Conservatório levará a Orquestra de Sopros ao palco do Fórum Machico, num concerto intimista e com um ambiente ligeiro, que dará a ouvir influências do jazz na música moderna, adaptadas a este tipo de orquestra. Com estreia do professor Luís Rodrigues na sua direção artística, a Orquestra promete um concerto com sonoridades poderosas e enérgicas, através de temas de Frank Sinatra, Tom Jobim, Carlos Santana, entre outros. A entrada é gratuita!