Bom dia! É segunda-feira!

* Inicia-se hoje a 9ª edição do Mercado do Chocolate, no 3º piso do Mercado dos Lavradores. No espaço dedicado às Feiras e Eventos, o certame decorrerá entre hoje e quinta-feira, 28 de março, das 9h00 às 18h00, com exceção do último dia, em que encerra pelas 13h00.

* Pelas 9h15, na sala da Assembleia Municipal do Funchal, acontece a sessão de abertura da ação formativa sobre a temática “REGIME JURÍDICO DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO - ATUALIZADO”, decorrente do designado SIMPLEX URBANÍSTICO. A ação que decorrerá durante hoje e amanhã, será ministrada pela Dra. Maria José Castanheira das Neves.

* A Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, em parceria com a Escola Agrícola da Madeira, promove uma ação de formação sobre “Agricultura Biológica”. A ação de formação realizar-se-á de hoje até quarta-feira, 27 de março, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00.

* O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente, pelas 15h00, na apresentação do Festival da Canção Infantil da Madeira 2024, que terá lugar no Salão Nobre do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode.

* A apresentação do programa comemorativo do 50º Aniversário do 25 de Abril, dinamizado pela Câmara Municipal do Funchal, decorrerá pelas 17h00. O programa inclui mais de uma dezena de iniciativas, desde concertos, conferências, bailado, artes de rua, exposições, desporto, entre outras. As iniciativas vão se desenrolar até ao mês de maio. A conferência de apresentação terá lugar no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, com a presença da presidente da CMF, Cristina Pedra.

* O Conselho Municipal de Juventude de Câmara de Lobos reunirá, pelas 18h30, na Residência Artística do Ilhéu, em Câmara de Lobos, numa sessão ordinária num formato menos formal, em ambiente Sunset. Esta reunião tem como objetivo primordial proporcionar aos jovens do município uma atmosfera descontraída, favorecendo um ambiente propício para a partilha de ideias, preocupações e sugestões. Durante este encontro, os membros do Conselho Municipal de Juventude trabalharão na preparação da Semana da Juventude 2024 de Câmara de Lobos.

* O secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, apresenta pelas 11h30, no Salão Nobre do Governo Regional da Madeira, em conferência de imprensa, a análise da dívida global, financeira e não financeira, das entidades públicas regionais, inclusive do Setor Empresarial da Região Autónoma da Madeira, desde 31 de dezembro de 2012 até 31 de dezembro de 2023.