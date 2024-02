A Confraria Enogastronómica da Madeira tem um fim de semana pleno de atividade com organização do seu encontro mensal no Restaurante Adega do Pomar, na Camacha, e a participação em dois eventos, um em França e outro no Algarve.

Em França, os confrades madeirenses participam no XXV Capítulo Magistral da Confrérie de Saint Romain-en-Bordelais et Pays Libournais, que celebra o seu 30º aniversário de atividade, com festividades desde sábado a segunda-feira na região de Nova Aquitaine, sul-oeste de França.

No Algarve, os confrades participam no X Capítulo da Confraria do Atum, em Vila Real de Santo António, com um programa ao longo de uma semana, de 17 a 25 de fevereiro, subordinado ao tema “Terra do Atum”.