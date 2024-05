O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO), documento de referência na organização do sistema educativo nacional, vai ser tema de umna conferência, no próximo dia 13, na Reitoria da Universidade da Madeira (UMa).

Maria João Horta, membro da equipa de trabalho que levou à sua construção, sob a coordenação do antigo ministro Guilherme d’ OliveiraMartins, e subdiretora-geral na Direção-Geral da Educação, vai partilhar a sua visão sobre o PASEO.

A conferência, intitulada ‘Do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória a uma educaçãoinclusiva de qualidade’, terá lugar no Sala do Pátio I, no Edifício da Reitoria, entre as 10h00 e as 12h00. A moderação estará a cargo de Jesus Maria Fernandes, professora catedrática jubiladada Universidade da Madeira, investigadora do CIE-UMa, e conselheira do Conselho Nacional deEducação. A participação é aberta ao público em geral, mas requer pré-inscrição até quinta-feira. O formulário encontra-se disponível aqui.