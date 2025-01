Conferência aborda território e mobilidade urbana

‘A Conferência. Território e Mobilidade Urbana’ realiza-se no próximo dia 17, na Madeira, em local ainda a definir, anunciou hoje a Associação Comercial e Industrial do Funchal - Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM).

O programa começa às 9h30, com uma intervenção de João Leite, arquiteto, doutorado em Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa e Professor Auxiliar e membro do formaurbis LAB/CIAUD

Às 10h05, ‘As tendências e os desafios da mobilidade urbana’ é o tema da preleção de João Figueira de Sousa – Professor Associado da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa – Departamento de Geografia e Planeamento Regional

‘Acessibilidades suaves e assistidas à colina do castelo, Lisboa’ é um caso que será abordado por João Favila Menezes – Sócio e Arquiteto Coordenador do Atelier Bugio e docente na FAUL (Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa) e na UAL (Universidade Autónoma de Lisboa).

A conferência, que se realiza no âmbito do projeto projeto I3 Urban, financiado pelo Programa Interreg Mac 2021-2027, termina com um debate, previsto para as 12h30.