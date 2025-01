O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará amanhã, pelas 10 horas, no salão nobre do Governo Regional, onde decorrerá uma conferência relacionada com as alterações fiscais decorrentes do Orçamento do Estado para 2025 e o impacto na atividade das empresas.

Para este evento, promovido pela Madeira Parques Empresariais, a MPE convidou um fiscalista, Pedro Ferreira Santos, especialista na área de consultoria fiscal, que abordará aquela temática e ainda alguns assuntos relacionados com o aconselhamento às empresas sobre as principais alterações e benefícios fiscais decorrentes do referido Orçamento..

A sessão de abertura está marcada para as 10 horas com as intervenções de Lisboa Nunes, da Grand Thornton, Gonçalo Pimenta, Eduardo Jesus e Miguel Albuquerque.

Pelas 10.30 horas, será dada início à conferência propriamente dita, sobre as ‘Políticas Fiscais e alterações ao Orçamento do Estado 2025’, com o fiscalista Pedro Ferreira Santos.

Haverá, depois, um debate sobre a matéria, estando o encerramento previsto para as 12 horas.