O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, pelas 11.30 horas, as obras de pavimentação do Caminho Municipal do Pico, no Monte, agora concluídas e da responsabilidade da Câmara Municipal do Funchal. A obra ascendeu a 194.144 euros.

O objetivo desta empreitada, de acordo com nota da presidência, foi o de dotar o Caminho do Pico, na freguesia do Monte, de uma pavimentação betuminosa integral, na sequência do alargamento parcial desta via.

Alargamento aquele originado pela reconstrução dos muros de suporte à propriedade da Quinta do Imperador e sobranceiros ao caminho, no âmbito das obras de recuperação daquela Quinta., naquela que é uma obra do Governo Regional.

Trata-se de um caminho municipal mais extenso, mas que nesta intervenção a CMF optou por pavimentá-lo apenas numa extensão de cerca de 455 metros, integrando as zonas alargadas e a restante plataforma, uniformizando assim o seu pavimento.

O traçado do arruamento não sofre alterações em relação ao existente, quer em planimetria, quer em altimetria, apenas sendo reperfilado para uma largura variável entre quatro metros no mínimo e 5,50m no máximo. Este reperfilamento permitirá uma acessibilidade mais fluida e abrangente, nomeadamente para viaturas de emergência.

O perfil longitudinal adotado também mantem cotas do anteriormente existente.

Os trabalhos executados incluíram essencialmente os trabalhos preparatórios de reposicionamento de elementos construtivos existentes na zona alargada tais como postes de infraestruturas aéreas e marcos de incêndio, consolidação de bermas, construção de valetas associadas a um novo sistema de drenagem das águas pluviais e a pavimentação integral.