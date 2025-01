A decisão do PS/Madeira de marcar eleições internas, por proposta do presidente socialista Paulo Cafôfo, depois de ter sido desafiado por Carlos Pereira, está a ser sujeita a um inquérito pelos leitores do JM.

O Jornal está a perguntar aos seus leitores como interpretaram esta atitude de Paulo Cafôfo.

Há quatro respostas possíveis. Desde o reforço da liderança do presidente socialista até ao enfraquecimento da posição de Carlos Pereira, passando pelos efeitos que poderá ter no PSD/M (também sob pressão para realizar internas) e pela possibilidade de causar maior divisão no PS/M.

Para votar, se estiver a utilizar um PC, o leitor desce o cursor no site do JM até encontrar a secção “Inquérito/Sondagem”, que está na coluna à direita.

Se estiver a usar um telemóvel, desce o cursor até encontrar a referida secção.

Depois de votar, pode clicar em “Resultados” e verificar quais têm sido as respostas dos demais participantes no inquérito.