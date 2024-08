O JM publicou, hoje, um inquérito/sondagem que pede ao leitor para fazer uma avaliação ao Rali deste ano, que acaba de chegar ao fim.

Através de comentários nas diversas notícias publicadas online, pode também responder ao inquérito, procurando-o no site do JM, no canto inferior direito, depois de descer o cursor. São quatro as possíveis respostas: ‘Foi bom’, ‘Foi bem organizado’, ‘Foi mau’, ‘Foi mal-organizado’.

Dê a sua opinião!