A Comissão Política Regional do PSD/Madeira aprovou, hoje, o acordo de incidência parlamentar negociado com o CDS.

A aprovação, por unanimidade, confirmou o nome de José Manuel Rodrigues para presidir à Assembleia Legislativa da Madeira.

Questionado o que fará o PSD se o parlamento regional não aprovar o nome do líder do CDS/PP-M para dirigir os trabalhos no hemiciclo, a porta-voz da Comissão Política Regional, Rubina Leal, referiu que aquele não era o “momento oportuno” para analisar a questão, uma vez que não foi discutida na reunião.