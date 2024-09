Bom dia!

Bom dia! É sexta-feira!

* O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, desloca-se ao concelho de Santana, onde visita, pelas 12h00, a agora concluída obra de ampliação do Sistema de Tratamento e Abastecimento do Pico do Eixo.

* Pelas 12h00, no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, a Câmara Municipal do Funchal vai disponibilizar aos utilizadores de veículos elétricos novos pontos de carregamento na Rua Nova da Quinta Deão e no parque da Rua das Cruzes. A iniciativa vai contar com a presença da presidente e do vice-presidente da CMF, Cristina Pedra e Bruno Pereira.

* O TeatroPlage apresenta hoje o espetáculo ‘Vamos para Bremen’, uma adaptação envolvente da clássica história dos Irmãos Grimm. A apresentação terá lugar no Teatro Municipal Baltazar Dias às 15h00.

* A Casa da Cultura de Santa Cruz / Quinta do Revoredo recebe a exposição ‘What is Watt?’. O momento de inauguração acontece pelas 18h00, sendo que a exposição ficará patente até ao final do mês de novembro.

* Pelas 18h00, no Museu Henrique e Francisco Franco, a revista TRANSLOCAL. Culturas Contemporâneas Locais e Urbanas apresentará publicamente a sua mais recente edição anual impressa: o n.º 5, dedicado ao tema ‘TRADUÇÃO’.

* Integrando as comemorações dos 800 anos dos estigmas de São Francisco, a Ordem dos Frades Menores da Madeira organiza uma conferência pelas 19h00, no Convento de Santa Clara.

* As Noites Musicais de Machico terminam hoje, com o concerto do ‘Machetinho’, no Forte de Nossa Senhora do Amparo. O espetáculo é de entrada gratuita e terá início às 21h00.

* Entre hoje e 29 de setembro, estará em cena no Auditório Maestro João Victor Costa, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, o espetáculo ‘Ensaio Sobre a Cegueira’. Trata-se da nova produção da OFITE - Oficina de Teatro do Estreito a partir da obra de José Saramago. A estreia de hoje está programada para as 21h00.