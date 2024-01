Comandante dos Sapadores de Santa Cruz agradece investimento camarário

Em dia de aniversário, o 92.º da Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, o comandante Leonardo Pereira começou por destacar o investimento autárquico, que se traduziu em melhorias no quartel ou mesmo na aquisição de novos veículos.

“Sinto-me no dever de ter de expressar a sincera gratidão à Câmara Municipal na pessoa do Sr. Presidente pelo investimento significativo efetuado no último ano”, começou por observar.

“O novo Veículo Escada, a Ambulância de Socorro, o Veículo Especial de Combate a Incêndios, a renovação da Central de Despacho, o veículo de comando e comunicação, Fardamentos e as Obras no Quartel, são testemunhos do compromisso em proporcionar os meios necessários para o desempenho eficaz das missões da Companhia de Bombeiros Sapadores”, enumerou o responsável.

Leonardo Pereira também deixou “uma gratulação especial pelo esforço em recrutar 24 novos bombeiros sapadores, que em breve iniciarão o seu percurso formativo no Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa. O aumento do nosso efetivo é crucial para a continuidade do serviço à comunidade”.

”Que este 92º aniversário seja um marco não apenas para olharmos ao passado, mas também para impulsionar-nos em direção a um futuro mais certo e mais ajustado às necessidades de um mundo cada vez mais complexo e exigente. Sinto-me honrado por liderar esta Companhia e conto com o empenho de cada um para enfrentarmos os desafios que virão”, rematou.