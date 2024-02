Comandante da Zona Militar da Madeira (ZMM) apresenta cumprimentos na Proteção Civil

O Serviço Regional de Proteção Civil, recebeu, na passada sexta-feira, o Comandante da Zona Militar da Madeira (ZMM), Brigadeiro-General Jorge Manuel Guerreiro Gonçalves Pedro, para efeitos de apresentação de cumprimentos.

Durante os cumprimentos, foi aproveitado a oportunidade para promover uma visita à sede das instalações e expostas as áreas de intervenção operacional desenvolvidas no âmbito do Sistema Integrado de Operações de Socorro da Região Autónoma da Madeira (RAM).

Novo comandante tomou posse no dia 19 de dezembro, e veio substituir o anterior comandante da Zona Militar da Madeira (ZMM), o Major-General Luís Monsanto. Luís Monsanto deixa a Região para liderar uma missão na República Centro-Africana.

Monsanto assumiu o cargo de 2º Comandante (Deputy Force Commander) da Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana (MINUSCA)