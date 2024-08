A coligação ‘Confiança’ pede o abandono definitivo do projeto de estacionamento na Praça do Município.

Miguel Silva Gouveia, em extenso comunicado partilhado na rede social Facebook, critica a gestão camarária, principalmente o trânsito na capital madeirense.

”Hoje, sob gestão PSD, o Funchal é considerado como a cidade com pior trânsito do país, sem que o executivo municipal apresente qualquer obra que beneficie a mobilidade no centro, sem nenhuma solução para os problemas do congestionamento automóvel que se acumulam e nem sequer uma ideia estratégica. Em resumo, uma farsa política num Funchal estacionado na propaganda”, pode ler-se, criticando ainda de forma mais vincada o respetivo projeto.

“A absoluta falta de noção, que leva a atual presidente a anunciar mais um estudo, a gritante irresponsabilidade pública, que trata os funchalenses como ignorantes, e a ausência da mais elementar competência numa gestão autárquica em cima do joelho, é a síntese perfeita para estes 3 anos de mandato onde se vão acumulando fracassos e mantendo a desonestidade intelectual de reconhecer que nunca iria nascer um parque de estacionamento naquele local. Por outro lado, a Confiança mantém a sua oposição a esta atrocidade urbana proposta pelo PSD, tal como tem vindo a afirmar desde o início, considerando que o seu abandono em definitivo será benéfico para o Funchal”, reforça.