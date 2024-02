Colégio dos Jesuítas acolhe palestra alusiva ao Cancro do Cólon

Decorre já amanhã, dia 22, pelas 18h30, no auditório do Colégio dos Jesuítas, no Funchal, a palestra alusiva ao Cancro do Cólon ‘Diagnóstico e Tratamento - Cólon’, integrada na 3ª edição do ciclo de conferências ‘Tratar o cancro por tu’, uma iniciativa do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto (IPATIMUP) em parceria com o Governo Regional, através da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil.

Recorde-se que esta iniciativa conta com a participação do médico especialista em cirurgia geral do Serviço de Saúde da RAM, Jorge Fernandes, e junta reconhecidos especialistas do IPATIMUP, nomeadamente Fátima Carneiro e José Carlos Machado, com particular destaque para a presença de Manuel Sobrinho Simões, diretor do IPATIMUP.

Após duas edições de grande sucesso, a iniciativa do IPATIMUP “Tratar o cancro por tu” volta a saltar os muros da ciência e dos laboratórios para percorrer o país, indo ao encontro da população. Neste novo ciclo de sessões presenciais sobre literacia de cancro, o objetivo é debater os avanços científicos e as terapias mais recentes, simplificar conceitos, alertar para a necessidade do diagnóstico precoce e da prevenção e colocar os doentes no centro da discussão.

Depois do ciclo de conversas passar pelo Porto e por Aveiro, é a vez da cidade do Funchal receber esta iniciativa, seguindo-se, posteriormente, para a Covilhã, Braga e Faro. Em cada sessão, será abordada uma patologia diferente.

“Recordamos que estas sessões contam com a participação especial da associação de teatro e artes performativas de Matosinhos Colibri Arts&Culture, que vai apresentar uma performance artística criada especialmente para cada uma das iniciativas”, pode ler-se na nota enviada pela Secretaria da Saúde e Proteção Civil.

O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, vai participar nesta iniciativa.

O acesso é gratuito, mas carece de inscrição prévia, que pode ser efetuada aqui:

https://billetto.pt/users/ipatimup