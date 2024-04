O Colégio do Marítimo assinalou, esta quinta-feira, o 18.º aniversário.

As celebrações começaram com o hastear das bandeiras, à entrada do Complexo Desportivo do Marítimo, e prolongaram-se para o Pavilhão, onde estiveram reunidos os vários docentes, alunos e restantes colaborados para um momento de confraternização, que culminou com o cântico de parabéns.

O Presidente Carlos André Gomes e os Vice-Presidentes, Victor Calado e Jorge de Freitas, marcaram presença na comemoração do aniversário. O líder verde-rubro salientou a importância de todos aqueles que fazem parte do dia-a-dia da escola maritimista.