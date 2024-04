De visita ao Centro de Saúde da Ribeira Brava, o PSD Madeira voltou a reiterar o seu compromisso para alcançar a cobertura de médicos de família a 100% na Região, ressalvando, no entanto, que nesta matéria já foram dados largos passos desde o início da governação de Miguel Albuquerque.

Isso mesmo denotou Rubina Leal, porta-voz da iniciativa, atestou que “a saúde tem sido uma grande aposta do Governo Regional”, dando mormente o exemplo do “aumento notável” no número de profissionais desde 2019.

”Em 2019, tínhamos 144 médicos de família, hoje temos 190. O que isto significa é que, já em alguns locais, já ultrapassou os 95% dos utentes abrangidos”, afirmou, frisando, contudo, que o objetivo é assegurar a totalidade da cobertura da população madeirense, bem como a de reforçar a figura do enfermeiro de família.

”É importante que esta aposta continue. É importante continuar a apostar no médico de família, mas também é importante apostar na figura do enfermeiro de família e que chegue a todos os nossos centros de saúde da Madeira”, acrescentou.

Conforme enalteceu Rubina Leal, em última instância, o compromisso é o de “manter o sistema regional de saúde como um dos melhores a nível nacional” e o de desenvolver mais programas como o “+ Hospital na Comunidade”, que proporciona consultas especializadas em centros de saúde, aproximando os profissionais de saúde aos madeirenses.