Encontra-se a decorrer, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, o LevelUp@eGamesLab, um encontro que reúne vários especialistas de universidade estrangeiras (Dinamarca: University of Copenhagen, Aalborg University, FRVR, ITI-LARSyS), mas também nacionais, tais como a Universidade Nova de Lisboa e a Universidade do Porto e o Instituto Superior Técnico.

Este encontro, no âmbito do consórcio e projeto eGamesLab, a funcionar no CCIF e que é um projeto financiado pelo PRR no valor de 30 ME, conta com várias palestras de especialistas em áreas desde a inteligência artificial, realidade estendida, arte digital destinadas aos bolseiros e investigadores que trabalham no CCIF, que são já 32 e estão a produzir resultados, consoante adiantou a presidente da CMF.

Presente nas boas-vindas, Cristina Pedra destacou a satisfação da autarquia pelo trabalho efetuado e evolução do projeto. «O eGamesLab tem vindo já a produzir resultados», nomeadamente «desenvolvimento de videojogos» e «publicação de papers de investigação», sendo 18 o número de publicação a atingir.

A autarca apontou ainda que «já há jogos certificados e empresas do consórcio distinguidas», acrescentando que «os resultados concretos estão dentro da programação, dentro dos timings».