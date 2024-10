No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Redução do Risco e Catástrofes, o Serviço Municipal de Proteção Civil do Funchal (SMPC Funchal), organizou, hoje, uma masterclass no Colégio Infante D. Henrique, na freguesia do Monte.

Com o tema ‘Capacitar a Próxima Geração para um Futuro Mais Resiliente’ a iniciativa reuniu cerca de 90 alunos do 8º e 9º ano com idades compreendidas entre os 14 e 15 anos, visando “promover a consciência perante o trabalho da Proteção Civil e a importância da autorregulação emocional em situações de emergência”, refere a autarquia em nota de imprensa.

O evento contou com a presença do vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, que destacou a importância da educação e preparação das novas gerações para situações de emergência.

O autarca assinalou ainda o “trabalho essencial” da Proteção Civil, na construção de um Funchal mais resiliente, enfatizando o papel crucial que cada indivíduo desempenha nesse processo.