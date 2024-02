CMF lança campanha ‘Comércio Recicla’

Arrancou hoje a campanha de sensibilização ‘Comércio Recicla’, promovida pela Câmara Municipal do Funchal.

Segundo a vereadora Nádia Coelho, esta campanha, dirigida aos estabelecimentos comerciais, visa sensibilizar para as boas práticas ambientais, esclarecendo questões relacionadas com a recolha seletiva de resíduos e informando sobre os horários dessas recolhas, de forma a se evitar a acumulação de resíduos e melhorar as condições de salubridade das ruas do Funchal.

Para este efeito, é disponibilizado um flyer desdobrável tripartido onde consta uma informação personalizada relativa à reciclagem, bem como no que se refere ao horário de recolha dos diferentes resíduos. Também será preenchido um inquérito em cada estabelecimento abordado por forma a caracterizar a gestão de resíduos em cada setor.

Com esta ação de sensibilização, “pretende-se melhorar as condições de recolha dos resíduos, para o comerciante, aumentando assim a quantidade de resíduos recolhidos separadamente, com ganhos quer para o comerciante como para o próprio município”, refere a autarquia.

“Juntos, podemos transformar a nossa cidade em um lugar mais limpo, construindo um futuro mais sustentável para todos”, sublinha Nádia Coelho.