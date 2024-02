CMF garante ter projeto para o Largo da Fonte e acusa Confiança de “andar distraída”

Em resposta às acusações da coligação Confiança, que apontavam para um abandono do Largo da Fonte, sete anos após a queda da árvore que vitimo mortalmente 13 pessoas, a Câmara Municipal do Funchal garantiu, esta tarde, que tem um projeto de requalificação “pronto” para aquela centralidade da freguesia do Monte.

Tal esclarecimento surgiu após a reunião camarária de hoje, na qual, questionada pelos jornalistas, Cristina Pedra começou por afirmar que não tem conhecimento de qualquer necessidade da edilidade indemnizar as vítimas na sequência deste caso, bem como revelou que, para já, a CMF não tem prevista a construção de um memorial em sua memória. Ainda assim, deu garantias de que este será um assunto para refletir.

Todavia, cerca de meia hora depois, surgiu o esclarecimento da edilidade de que há já, de facto, um projeto preparado de arquitetura paisagista para a recuperação do Largo da Fonte e da encosta dos Jardins do Monte, ao contrário do que insinuara a Confiança pela voz do vereador Miguel Silva Gouveia, acusando a coligação de “andar distraída”.

“O espaço, que ficou descaraterizado por consequência dos abates de árvores realizadas, em agosto de 2021, pela Coligação Confiança, será alvo de uma intervenção profunda, mas que terá ainda de aguardar pelas obras de reabilitação e canalização do ribeiro ali existe, numa empreitada que será lançada pelo Governo Regional”, aclarou a autarquia, apontando que o projeto foi elaborado pelo arquiteto Gerald Luckhurst, “profundo conhecedor da ilha da Madeira e dos seus jardins” e que nesta requalificação conjugará a salvaguarda do património arbóreo e histórico com o carácter cultural e religioso da freguesia.

Recorde-se que este o projeto foi já manchete da edição impressa do seu JM no dia 14 de agosto de 2023. Conforme foi noticiado, as obras deverão arrancar este ano e incluem uma ampla praça e a reabilitação do jardim, que vai receber algumas plantas novas. Antes, toda a encosta vai ser intervencionada para conferir maior segurança