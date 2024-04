Na apresentação da “Rota 101 Madeira”, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, evento organizado pela Associação de Doenças Neuro-Esqueléticas da Região Autónoma da Madeira, e que decorre entre 25 e 28 de Abril, Helena Leal destacou o reforço dos apoios ao associativismo por parte da autarquia, o qual foi duplicado.

Enaltecendo o “papel fundamental” destas associações, a vereadora atestou que, desde que o atual executivo tomou posse, “o município tem vindo a duplicar os apoios que são dados ao associativismo”, nas suas várias vertentes, desde o socia, ao desporto e à saúde.

Relembrou ainda à Associação de Doenças Neuro-Esqueléticas da RAM, toda a disponibilidade da autarquia em apoiar, logisticamente, “esta rota”, não esquecendo o “grande simbolismo” deste evento, uma “causa mais solidária e que é tão importante numa sociedade como a nossa”.

Refira-se que o evento percorre, durante vários dias, a estrada regional 101 (a antiga estrada que dá a volta à ilha), contando com a presença, enquanto convidada de honra, da adolescente Carlota Carochinho, campeã nacional na categoria de auto motociclismo em 2020, campeã nacional, em 2022, ca categoria 110 auto motociclismo, bronze no FIM World Series em 160cc, sendo igualmente a melhor aluna do quadro de excelência e do quadro de valor do Algarve.

O evento visa adquirir material para o ginásio da associação.