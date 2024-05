Circulação automóvel reabre esta tarde na Avenida Sá Carneiro

A circulação pedonal e rodoviária esteve, esta segunda-feira, interdita num segmento da Avenida Sá Carneiro, no Funchal.

No âmbito dos trabalhos de limpeza e projeção de betão na escarpa, foi necessário proceder à interrupção da circulação automóvel na Avenida Dr. Sá Carneiro, no troço compreendido entre a Rotunda Harvey Foster (entrada para o Porto do Funchal) e a entrada do parque de estacionamento CR7, mesmo ao lado do Cais 6.

Já durante a tarde, muitos transeuntes conseguiram passar em segurança, contudo, a circulação automóvel só será reaberta a partir das 18:30 horas, apurou o JM.

Estes trabalhos começaram a ser realizados por fases e estão inseridos limpeza e projeção de betão na escarpa, garantindo a segurança para peões e condutores.