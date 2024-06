Cinquenta crianças, acompanhadas de familiares, participaram, hoje, nas tosquias organizadas pela Quinta da Caldeira- Centro de Apoio à Equitação Terapêutica, na Camacha.

Trata-se de uma atividade pedagógica que visa dar a conhecer a tradição das tosquias. A iniciativa começou às 10 horas e realizou-se sempre com bom tempo. O sol ajudou à festa das crianças que contaram ainda com a presença de duas artesãs, as quais ensinaram a desfiar a lã.

Ao JM, Ana Marques, da direção da Quinta da Caldeira, garantiu que o evento foi um sucesso. Havia mais crianças inscritas mas a organização estipulou as 50 por forma a que todas pudessem participar nas tosquias. O presidente do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), Manuel Filipe, também marcou presença na iniciativa.