Céu muito nublado. Períodos de chuva, sendo forte e persistente até ao final da manhã, passando gradualmente a regime de aguaceiros, é a previsão do IPMA para este domingo, no arquipélago, com aviso laranja na costa sul e zonas montanhosas da ilha da Maidera e aviso amarelo na costa norte e no Porto Santo.

As previsões apontam para a possibilidade de ocorrência de trovoada. Vento moderado a forte (25 a 45 km/h) de sudoeste, com rajadas até75 km/h, sendo forte (35 a 55 km/h) nas terras altas, com rajadasaté 100 km/h, tornando-se fraco a moderado (10 a 30 km/h) doquadrante oeste a partir do início da tarde.

Está prevista pequena descida de temperatura, em especial nas terras altas. Na Madeira, a temperatura oscilará entre os 19ºC e os 25ºC e, no Porto Santo, entre os 19ºC e os 23ºC.

Para a região do Funchal estão previstos também períodos de chuva, sendo forte e persistente até ao final da manhã, passando gradualmente a regime de aguaceiros.

No mar, costa Norte com ondas de noroeste com 1,5 a 2 metros, aumentando gradualmente para 2 a 2,5 metros e, na costa Sul, ondas de sudoeste com 1 a 1,5 metros, aumentandogradualmente para 1,5 a 2,5 metros.Temperatura da água do mar: 21/22ºC