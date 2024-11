A costa sul e as regiões montanhosas da Madeira estiveram, esta madrugada e até às 9h00 deste domingo, sob aviso laranja por causa da chuva forte e aguaceiros.

No âmbito deste aviso, o segundo mais grave de uma escala de três, que esteve em vigor entre as 3 da manhã e as 9h00, os dados de precipitação desde as 00h00 indicam que na estação meteorológica do Funchal/Observatório, foi acumulado um total de 21,7 mm, sendo que o máximo registado em apenas uma hora foi de 11,5mm.

A estação com um maior número de precipitação acumulada é, até agora, o Chão do Areeiro, com um total de 66,5mm entre as 00h00 e as 9h00, seguindo-se o Pico do Areeiro, com 49,9mm.

O vento forte também motivou um aviso da parte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, tendo sido registadas rajadas superiores a 100km/h nas estações de Sta. Catarina/Aeroporto, Chão do Areeiro e Caniçal.