O tradicional Christmas Market, do Forum Madeira, chega já no dia 4, à Praça Central.

Até 24 de dezembro o mercado contará não só com uma série de expositores locais, como também de momentos musicais oferecendo assim uma experiência única para toda a família.

Com o Christmas Market todos os que visitarem o Forum Madeira vão poder encontrar marcas e produtos artesanais únicos.

De 4 a 10 de dezembro estarão presentes a Casinha do Bolo do Caco, a Prana Candle, as Cestas D’Avó e a Baleia Vulcânica. Este primeiro dia de mercado, pelas 19h00, também será inesquecível graças ao concerto do grupo Luís Caldeira Constelações.

A partir de 11 e até 17 de dezembro arranca a segunda ‘temporada’ do mercado com um concerto do Duailibi, no dia 11, às 19h00 e com mais novidades ao nível de expositores com a presença das marcas Paez, Moku, Lulu Brigadeiro para além da Casinha do Bolo do Caco.

Já de 18 a 24 de dezembro, a semana que antecede o Natal, terá lugar o concerto de ‘encerramento’ com Sofia Almeida, no dia 18 pelas 19h00 e a presença das seguintes marcas: Casinha do Bolo do Caco, Ritual Verde, Blend e Loja do Chá.

O Christmas Market do Forum Madeira funcionará todos os dias das 15h00 às 22h00, com horários especiais aos fins de semana, das 11h00 às 22h00, sendo que no dia 24 encerrará às 18h00.