Depois de ontem o líder regional do Chega-Madeira, Miguel Castro, ter manifestado alguma abertura a um entendimento com o Governo Regional para viabilizar o ‘novo’ Programa de Governo, hoje voltou a garantir, em entrevista ao programa da RTP-M ‘Parlamento’, que vai para o ar este noite, que se Miguel Albuquerque se mantiver à frente do Executivo, o seu partido vai votar contra o Programa.

”Se [Miguel Albuquerque] se recusar sair, o nosso sentido de voto será votar contra a passagem do Programa de Governo”, garantiu então Miguel Castro.