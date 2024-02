São as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Estão previstos períodos de céu muito nublado, há a possibilidade de ocorrência de precipitação fraca na parte oeste da ilha e vento fraco a moderado de sudoeste.

No Funchal, o vento será inferior a 15km/h.

Quanto ao estado do mar, na Costa Norte, as ondas serão de noroeste com 2 a 2,5 metros. Na costa Sul, serão de oeste/sudoeste, com 1 a 2 metros. A temperatura da água do mar rondará os 20 a 22ºC. Um grau acima, estará a temperatura do ar no Funchal, com a mínima nos 18º. Já no Porto Santo, embora a mínima seja também 18º, a máxima ficar-se-á pelos 22º.