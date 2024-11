Cerca de trinta alunos da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares (EBSPMA) participaram ontem na atividade ‘Ação de limpeza de Praia + Atividades Náuticas’, iniciativa evocativa do Dia Nacional do Mar.

A referida ação decorreu esta manhã na praia da Ribeira Brava, tendo por principal finalidade sensibilizar e consciencializar os alunos e demais participantes sobre a problemática do lixo marinho.

Trata-se de uma iniciativa do ‘Mare Nostrum’, um projeto de atividades de enriquecimento curricular da secundária ribeira-bravense que tem por principal finalidade promover a literacia marítima da comunidade educativa daquele estabelecimento de ensino, a consciencialização para a importância da intervenção individual na resolução da problemática crescente da poluição marinha é um dos objetivos que nortearam esta intervenção, segundo afirmam os docentes dinamizadores do projeto.

“Mais importante do que limpar é não poluir – afirmam os docentes responsáveis – até porque a poluição dos oceanos atingiu já um ponto de quase não retorno, algo que não constitui propriamente novidade”, refere um comunicado enviado à redação.

Entre os muitos resíduos recolhidos, de destacar as inúmeras beatas de cigarros, embalagens de plástico, peças de vestuário e de calçado, artefactos de pesca, resíduos de construção civil, entre outros, numa praia que até é regularmente objeto deste tipo de iniciativas.

“Urge que a população entenda o mar como algo de seu, como património global que necessita de ser valorizado e cuja preservação é da responsabilidade de todos. E a verdade é que há um longo caminho a percorrer até se alcançar essa consciencialização plena”, constatou Renato Azevedo, um dos docentes dinamizadores do projeto Mare Nostrum.

A terminar a atividade os participantes tiveram oportunidade de “ir a banhos”, bem como de experimentarem algumas atividades desportivas náuticas, como a canoagem, atividades que contaram com a colaboração do Grupo Disciplinar de Educação Física daquela escola, numa perspetiva de valorização do convívio de forma saudável com a natureza.»