O Centro de Química da Madeira, em parceria com o grupo I.L.C. – Instrumentos de Laboratório e Científicos, vai realizar no próximo dia 5 de setembro, um workshop dedicado à Espectroscopia Atómica. Este evento terá lugar na sala 0.57, no piso 0 do Campus Universitário da Penteada, das 09h15 às 13h00, e vai reunir especialistas do meio académico e da indústria para debater os mais recentes avanços e aplicações da espetroscopia atómica, explorando também os princípios, desafios e oportunidades desta técnica.

Entre os tópicos a abordar no decorrer do workshop, incluem-se as técnicas de espectrometria de emissão ótica e de massa, além dos desafios associados em aplicações ambientais e alimentares. Adicionalmente, será explorada a utilização da ferramenta ICPMS para a deteção e quantificação de nanopartículas e partículas individuais em amostras biológicas.

O evento é de acesso gratuito, mas as vagas são limitadas à capacidade da sala e requer inscrição prévia, até 28 de agosto, através do preenchimento do formulário disponível no site do CQM.