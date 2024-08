No passado dia 3 de agosto, ‘O Crescer’ - Centro de Apoio ao Desenvolvimento cresceu, um novo espaço com o objetivo de poder aumentar a oferta de serviços diferenciados para a população infantojuvenil da Madeira.

O espaço está localizado na Ajuda, na Rua Vale da Ajuda, 59, Ed. Jardins Forum Plaza, Bl 2A4, Lj 59.

De acordo com um comunicado enviado à redação, O CRESCER oferece serviços de: Terapia da fala, Terapia ocupacional, Fisioterapia pediátrica, psicologia, Nutrição, Apoio pedagógico especializado, Musicoterapia, Yoga para bebés e crianças e programas de estimulação do desenvolvimento da linguagem e psicomotor.

Junto com os seus parceiros, O CRESCER desenvolveu a terapia em meio aquático (Complexo de piscinas dos Salesianos), a equitação com fins terapêuticos (Quinta da Caldeira - Centro de Apoio à Equitação Terapêutica), apoio da equipa de enfermagem às grávidas e mamãs (SOSMamâ) e o CRESCER vai à escola (Infantário Primaveras, Colégio Infante, Colégio do Marítimo e International Sharing SchooL).

A equipa CRESCER, pretende prestar um serviço na doença, incapacidade, dificuldade, mas acima de tudo ter um papel relevante na prevenção em idade pediátrica, tendo como objetivo, para além da intervenção in loco, intervir na comunidade para a educação em saúde.