O líder do PSD-Madeira desvalorizou a polémica com a regularização de quotas do partido, afirmando tratar-se de uma falsa questão.

“Isso está esclarecido. Desde 2020, ninguém pode dar dados por telefone seja a quem for. Os militantes recebem a informação sobre o pagamento de quotas e vão pagar. É assim que é feito com todos os militantes, portanto é uma falsa questão”, disse Miguel Albuquerque, à margem da cerimónia de 31.º aniversário do Comando Operacional da Madeira.