Bom dia!

- Nesta quinta-feira, os católicos iniciam a celebração do Tríduo Pascal, período que vai desde esta tarde até a manhã do Domingo de Páscoa.

- Às 11h00, na Sé, o bispo do Funchal preside à Missa Crismal com a bênção dos santos óleos.

- Pelas 17h30, D. Nuno Brás, na Igreja da Sé, celebra a Missa da Ceia Pascal com o gesto do Lava-pés.

- No Mercado dos Lavradores, entre as 9h00 e as 13h00, aproveite para visitar o Mercado do Chocolate. Nesta ocasião será conhecido o Melhor Bolo de Chocolate do Funchal.

- A partir das 18h45, na sede da Ordem dos Engenheiros, na Rua Conde Carvalhal 23, realiza-se um evento para abordar a ferramenta Github Actions, principalmente focado nos seus casos de utilização e integração, intitulado Natively Automating Your Workflow - Dive into GitHub Actions.