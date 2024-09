A CDU quis enfatizar na iniciativa realizada hoje, junto ao Auto Silo do Campo da Barca, os problemas de estacionamento que a cidade enfrenta.

Edgar Silva disse, na ocasião, que “a falta de planeamento e de investimento público em coerentes soluções de parqueamento automóvel está com mais de 30 anos atraso”.

“Agravam-se ainda mais os problemas de circulação viária e estacionamento. No Funchal, os governantes estão mais ocupados em garantir certos interesses privados, em claro prejuízo da Cidade e dos cidadãos, e à custa da mobilidade e do ambiente e qualidade de vida”, referiu o dirigente da CDU, a acrescentar que “para milhares de pessoas, o estacionamento/parqueamento automóvel é, diariamente, um tormento e comporta pesados encargos financeiros, desesperantes para quem vive e para quem, no seu dia a dia, precisa de trabalhar na cidade do Funchal”.