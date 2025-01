CDU diz que tardam os apoios às vítimas dos incêndios

Dirigentes da CDU estiveram esta tarde, na freguesia do Curral das Freiras, em contacto com a população afetada pelos incêndios de agosto, e concluíram que “tardam a chegar os apoios às vítimas” prometidos pelo Governo Regional.

“Os incêndios florestais que assolaram a Ilha da Madeira em agosto de 2024 tiveram forte impacto em diversas localidades e junto de muitas populações. Apesar das promessas de apoios imediatos por parte dos governantes às vítimas dos incêndios, até hoje, boa parte da população em nada beneficiou da ajuda pública para a recuperação de terrenos agrícolas e de sistemas de rega destruídos, nem de apoios à quebra da produção#, afirmou o coordenador regional da CDU, citado por um comunicado do partido enviado às Redações.

Para além do pagamento dos apoios, a CDU defende a adoção de algumas medidas que considera urgentes e que afirma terem sido já propostas pelo partido.

Os comunistas defendem “medidas de estabilização de emergência de solos em todos as zonas de incêndios e garantir meios públicos com esse objetivo” e de “intervenção para o repovoamento florestal e para o restabelecimento e proteção do património natural perdido”, bem como o reforço do “investimento público para o ordenamento, o cadastro e a gestão florestal como condição prioritária de um outro e adequado ordenamento florestal”.