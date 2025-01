A CDU esteve hoje a desenvolver uma ação de contacto com a população para denunciar os “preços exorbitantes” do gás praticados com a conivência do Governo Regional e para defender um regimente preço máximo para este produto energético na Região Autónoma da Madeira, tal como acontece nos Açores.

Junto ao Plaza Shopping, no Funchal o dirigente da CDU Ricardo Lume referiu que “o preço do gás, em particular do gás de botija, continua a ser um problema que afeta grande parte da população, e que põe em causa o conforto térmico, a qualidade de vida, a saúde e as condições económicas de milhares de famílias”.

A CDU entende que “não é admissível no País e na Região” continuar a haver “preços do gás acima da média europeia, por exemplo em Espanha uma garrafa de Gás de 13 Kg custa 16,61€, ou seja, cerca de metade do valor que pagamos”.

Ricardo Lume prosseguiu, dizendo que “se não é aceitável que a nível nacional nada seja feito para reduzir a factura do gás é lamentável que na Região que o Governo do PSD de Miguel Albuquerque esteja refém dos que lucram com a especulação do preço do gás, preferindo aplicar medidas assistencialistas de pouco alcance em vez de defender todos os madeirenses e porto-santenses”.

O dirigente da CDU denunciou que “ao dia de hoje contactando a mesma empresa, com atividade na Madeira e nos Açores, no seu posto de combustível no Funchal uma botija de gás de 13 Kg custa 29,71€, enquanto no seu posto de combustível em Ponta Delgada nos Açores a mesma botija de gás custa 23,76€”.

“Esta é uma diferença considerável que neste caso chega aos 5,95€ por botija de gás que não é justificada apenas pelo facto da taxa de IVA ser mais baixa nos Açores”, realçou, indicando que esta disparidade acontece “porque nos Açores existe um preço máximo para o gás, enquanto que na Madeira tal não acontece penalizando os consumidores apenas para beneficiar a gula de quem explora este tipo de negócio”.

Ricardo Lume concluiu, afirmando que “perante esta realidade a CDU defende para a Região Autónoma da Madeira a fixação do preço máximo do gás da mesma forma que já acontece nos Açores”.