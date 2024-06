A candidatura da CDU ao Parlamento Europeu esteve hoje em Câmara de Lobos para defender a renovação da frota pesqueira.

“A CDU tem proposto reiteradamente, no Parlamento Europeu, na ALRAM e na Assembleia da República, um conjunto de apoios para a renovação da frota pesqueira na Madeira”, começou por dizer Duarte Martins.

O candidato da CDU constatou que “estas dezenas de embarcações configuram para as centenas de trabalhadores da pesca, uma falta de segurança, de salubridade, com embarcações inapropriadas, dormitórios inadequados, além de comprometerem a qualidade da água potável e a conservação do pescado nas embarcações”.

“O Fundo de Apoio Europeu Marítimo 21-27 para as pescas e aquacultura, não tem possibilitado o financiamento para a renovação da frota e não pode ser assim. Os apoios têm de chegar para garantir que a frota pesqueira esteja em boas condições para os pescadores da Madeira e Porto Santo”, reforçou, entendendo que existe uma “grande inação face a esta matéria por parte da União Europeia, por parte da Região e por parte do Governo da República que compromete mesmo a prossecução desta atividade pesqueira na Região”, dado que se torna cada vez menos apelativa para novos efetivos, contribuindo para o aumento da idade média destes trabalhadores no sector.

“Sem ação, a nossa frota pesqueira continuará a não poder pescar em águas internacionais por não reunir condições necessárias à emissão de certificados de navegabilidade, ficando incompatibilizada com as regras e exigências comunitárias para o exercício da atividade, com uma frota que é a mais caduca da União Europeia”, sustentou.

O partido considera, deste modo, “imperativo e urgente” que quer na União Europeia, o Governo Regional quer o Estado Português, em cooperação, libertem o financiamento para esta necessária renovação da frota pesqueira.

“Os pescadores da Madeira e do Porto Santo podem continuar a confiar na CDU, para garantir que os seus problemas são tidos em conta e resolvidos no Parlamento Europeu. Só com mais CDU no Parlamento Europeu os pescadores terão melhores condições de trabalho e de vida”, rematou.