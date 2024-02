CDU critica “abandono” do Governo às vítimas do 20 de fevereiro

A CDU saiu, hoje, “em defesa das vítimas do 20 de fevereiro”. Em comunicado, expressam que na Madeira “fazem sentir-se necessidades comuns a outros pontos do território nacional”. “Aqui na Região o aumento de salários e pensões, a valorização dos trabalhadores e o combate à precariedade, o investimento público no acesso à saúde e à habitação, o investimento numa escola pública de qualidade são questões centrais para os trabalhadores e as populações”, às quais consideram que os governos da República e o Governo Regional “não têm dado de resposta”. A CDU critica a política de direita regional e nacional que “tem deixado para trás a resposta às necessidades dos trabalhadores e das populações, sacrificando-a perante a satisfação dos interesses dos grandes grupos económicos”, acrescentando que, às questões acima referidas, soma-se “ a falta de concretização das medidas de proteção das populações decididas na sequência da aluvião do 20 de fevereiro de 2010”.

“Passados quase 14 anos daquela trágica ocorrência, constata-se que as populações continuam desprotegidas porque não foram concretizadas todas as medidas que tinham sido definidas com esse objetivo”, enfatiza o partido.