O CDS-PP Madeira defende que o Governo Regional acelere os trabalhos de limpeza e estabilização dos solos afetados pelos incêndios.

“A erosão dos solos é um dos grandes problemas do rescaldo dos fogos, tendo em conta que se aproxima a época das chuvas”, refere o CDS em nota de imprensa.

O líder do CDS teve ontem a oportunidade de visitar algumas zonas afetadas pelos fogos e recebeu muitos alertas de muitos residentes. “Se não conseguirmos limpar as toneladas de eucaliptos ardidos, se não sustermos as toneladas de pedra que se desprenderam das encostas e se não contivermos a terra dos terrenos devastados, poderemos ter graves problemas na costa sul da Madeira, em caso de chuvas torrenciais”, lê-se.

O CDS diz que a situação é, particularmente, preocupante na Serra de Água, onde as terras dos dois lados do vale ficaram numa situação de grande instabilidade, mas também no Curral das Freiras, no Jardim da Serra, em Câmara de Lobos e na Lombada, na Ponta do Sol.

No Funchal, a situação é sensível, já que os incêndios estalaram toneladas de basalto que podem descer pelos cursos de água, no caso de fortes chuvas, como já aconteceu num passado recente.

A contaminação das águas pelas cinzas é outro problema que precisa de ser encarado com celeridade, para defender a qualidade da água de consumo e da água de rega.

O CDS sabe que, neste momento, o Governo tem falta de meios humanos para responder às inúmeras necessidades de limpeza e estabilização de taludes das zonas afetadas pelas chamas, nomeadamente rocheiros, e que as empresas privadas estão absorvidas por outras obras, mas estas são tarefas inadiáveis, já que está em causa a segurança de pessoa e de bens.

“A solução é priorizar as zonas de maior perigo e atuar com rapidez por forma a evitar que derrocadas e cheias de consequências imprevisíveis”, acrescenta o CDS, que defende que as Secretarias dos Equipamentos e Infraestruturas e a Secretaria do Ambiente e Agricultura, com o apoio do Laboratório Regional de Engenharia Civil, devem intensificar os trabalhos de avaliação e de estabilização dos solos.