Ampliar a Autonomia e obrigar o Estado a cumprir o princípio da continuidade territorial e da solidariedade nacional, através da revisão da Lei das Finanças das Regiões Autónomas. Estas as prioridades que o CDS estabelece para a próxima Legislatura.

Numa conferência de imprensa realizada esta manhã, na sala de imprensa da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, presidente do CDS e da Assembleia Legislativa da Madeira, recordou as propostas apresentadas em sede do Orçamento, como sejam a redução do IRS em 30% em todos os escalões, a bonificação do IRS Jovem em 30 % e medicamentos comparticipados em 100% para idosos com pensões mais baixas, entre outras.

Na próxima Legislatura, José Manuel Rodrigues afirma que o CDS quer também reformar o sistema político “com ética e transparência, separando claramente o poder económico do poder político”. Destacou ainda a importância da modernização da Administração Pública Regional, descentralizando e desburocratizando serviços e reduzindo as gorduras e despesas públicas.

Reportou-se, também à reforma e reorganização dos setores da Saúde e da Segurança Social.