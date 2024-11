Através de um comunicado enviado às redações, o CDS congratulou-se pelo “excelente desempenho financeiro da Câmara de Santana”, anunciado pelo Anuário dos Municípios Portugueses.

“Santana é um exemplo de uma boa governação do CDS e a demonstração de que onde o partido assume a capacidade de decisão, sabe fazê-lo com responsabilidade e com competência”, pode ler-se na nota divulgada pelo partido, que realça que “ser a segunda Câmara do país mais bem gerida, no seu ranking, diz tudo sobre o rigor com que os autarcas do CDS governam as suas terras”.

Os centristas lembraram o primeiro executivo do CDS a liderar a Câmara de Santana, que ganhou as eleições em 2013, então com Teófilo Cunha a encabeçar o projeto.

“Apesar de ter herdado uma elevada dívida, quando ganhou as eleições, em 2013, os eleitos do CDS souberam dar a volta à situação, recuperaram financeiramente a Câmara e, mesmo assim, reduziram impostos e investiram na melhoria da vida da população”, adianta a mesma nota. “Numa década, o CDS devolveu a saúde financeira a Santana e fez uma aposta decisiva no apoio às famílias do concelho.”

A terminar, o partido saúda o anterior presidente, Teófilo Cunha, e o atual, Dinarte Fernandes, e ainda as suas equipas “pelo trabalho realizado que honra e orgulha o CDS”.