Os centristas madeirenses voltaram hoje a reiterar o apoio ao Governo Regional liderado por Miguel Albuquerque e defendem a não dissolução do Parlamento regional. Esta foi apenas uma das conclusões emanadas do Conselho Regional do CDS/PP que hoje reuniu no Castanheiro Boutique Hotel.

“O CR do CDS-PP reitera o apoio à solução de Governo que surgiu do Acordo Político celebrado entre o CDS e PSD para a Madeira, em vigor desde 2019 e renovado em 2023”, refere a nota enviada à redação e assinada por Rui Barreto, presidente da Comissão Política Regional.

Além disso, “o CR do CDS-PP defende a não dissolução da ALRAM porque é a solução que defende a estabilidade e normalidade democráticas”.

Neste encontro, onde foram votados e eleitos “por maioria e sem votos contra” os 25 delegados ao 31.º Congresso Nacional do CDS-PP, que decorre nos próximos dias 20 e 21 de abril, e foram ainda aprovadas as contas de 2022, “por maioria, sem votos contra”.

Em conclusão, é pedida a “união de todos os militantes em nome da coesão do nosso partido”.