José Manuel Rodrigues assumiu ainda há instantes, perante uma plateia repleta de militantes centristas, que, no que concerne à decisão do PSD de romper a coligação, o CDS foi “a vítima colateral de toda esta crise que tem origem no PSD”.

No mais, aclarou que a posição responsável foi a do CDS. “Esta crise política não começou nem é da responsabilidade do CDS e por isso não nos peçam para pagar os erros pecadilhos de outros”.