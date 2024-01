CDS destaca orçamento regional com “o maior valor de sempre” em termos de investimento

O líder parlamentar do CDS, Lopes da Fonseca, na conferência de imprensa desta manhã, destacou o Orçamento Regional para 2024, o qual ostenta “o maior valor de sempre” em termos de investimento, o que, no seu entender, mostra como “a Madeira continua a ter consistente estabilidade social e económica”.

Melhor concretizando, o deputado considerou que o próximo orçamento, que conta com a maior receita fiscal de sempre na ordem dos 1,2 mil milhões de euros, vai permitir investimentos, no âmbito do PIDDAR, que rondam os 976 milhões de euros.

Para o centrista, estes são investimentos muito significativos, dos quais 24% são para a Habitação. “A Habitação leva a maior tranche dos investimentos do próximo Orçamento para 2024, e isto demonstra que há uma grande preocupação do Governo Regional neste sector”, vincou.

Ainda sobre este setor, Lopes da Fonseca destacou que o executivo insular só não tem feito mais devido às políticas “desastrosas” do Governo da República em termos de legislação, sendo a grande responsabilidade “deste novo Secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, que, enquanto foi Ministro da Habitação, implementou medidas desastrosas, nomeadamente o pacote “Mais Habitação”, medidas que visam, sobretudo, atacar quem tem propriedade privada”.

No entender do deputado, estas medidas do Partido Socialista ficarão na história como medidas muito gravosas para a Habitação em termos nacionais.

“É importante referir que, com esta receita dos 1200 milhões de euros, vai ser possível valorizar as carreiras da administração pública. E isto significa que os funcionários públicos poderão vir a receber mais 34 milhões de euros em 2024, devido a esta aposta do Governo Regional em valorizar as carreiras da administração pública no ano corrente”, aditou ainda.

Lopes da Fonseca mais relevou que o Governo Regional, neste orçamento, vai apostar “enormemente” na Economia Sustentável e no Ambiente, áreas que vão ter um incremento de quase 42% face a 2023.

Para o líder, esta é uma aposta muito significativa, na linha do que a União Europeia tem vindo a aconselhar os governos nacionais, e o Governo Regional está “perfeitamente em consonância com aquilo que a UE tem defendido”.